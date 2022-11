Federico Fashion Style diffidato dall’ex compagna: le rivelazioni scioccanti del parrucchiere delle star

1 A Verissimo ospite Federico Fashion Style

Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo c’è stato Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star, originario di Anzio dove ha aperto il suo primo salone trovando il successo, ha partecipato il programma per parlare di quello che gli è successo di recente. Ci riferiamo alla fine della relazione con Letizia, madre di sua figlia.

Vi avevamo dato la notizia, appresa proprio dal profilo Instagram di lei. Scrisse infatti che dopo 17 anni di relazione avrebbero preso strade diverse, ma sarebbe rimasto un rapporto di amicizia tra loro. Notizia sconvolgente, quindi, ma apprezzabile il fatto che fosse rimasto il bene, anche per la figlia che hanno. Ma oggi, il racconto di Federico lascia senza parole perché ci sono dei retroscena che forse nessuno immaginava.

Arrivato in studio molto turbato, ha raccontato di quanto stia male e soffra, infatti indossa ancora la fedina, nonostante sappia che non ci sia speranza per un ricongiungimento. Quello che ha sorpreso gli spettatori è sentire il parrucchiere dire che lui ha saputo della fine della storia atteraverso i social. In pratica quel post di Letizia non era una cosa fatta di comune accordo.

Federico Fashion Style ha spiegato anche che i problemi c’erano da circa due anni e quindi si aspettava che prima o poi questa storia finisse. Probabilmente si era reso conto che non potevano risolvere i problemi che c’erano. Ma non solo, c’è anche una diffida in corso. Ecco cosa ha aggiunto l’hairstylist…