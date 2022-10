Federico Fashion Style e Letizia (madre di sua figlia) si sono lasciati: l’annuncio

1 Finita la relazione tra Federico Fashion Style e la compagna

Continua la lunga lista delle coppie famose e di lunga data che pongono fine al loro rapporto in questo 2022. Sembra davvero un anno maledetto per l’amore e probabilmente chi rimane in coppia si può ritenere fortunato. Ma attenzione, perché l’anno non è ancora finito. Chi è quindi questa coppia che è scoppiata? Federico Fashion Style (vero nome Federico Lauri) e la compagna Letizia.

La coppia stava insieme da ben 17 anni, quindi da quando erano giovanissimi. E i due hanno anche una figlia di nome Sophie Maelle di circa 3 anni. Sia Letizia che la figlia sono apparse più volte nel programma Il Salone delle Meraviglie su Real Time del famosissimo hairstylist. E proprio lui, anche sui social, ha esternato tantissime volte l’amore per la compagna e la figlia. Federico e Letizia non si erano comunque mai sposati.

Ora, però, come detto è arrivata la fine di questa storia. A farlo sapere è stata proprio Letizia attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Ha infatti scritto: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia. È bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Lui ancora non ha parlato.

Letizia non lavora nel salone di Federico Fashion Style, ma comunque appartiene anche lei al mondo della moda. Infatti ha uno shop online dedicato alla vendita di abiti. Il negozio porta il nome di sua figlia e si chiama Sophie Maelle Shop.

Ma vediamo le utlime notizie che riguardano il noto hairstylist…