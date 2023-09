NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Arriva il nuovo profumo di Federico Fashion Style

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di Federico Fashion Style. Come è noto solo lo scorso gennaio il celebre acconciatore ha fatto coming out, nel corso di un’emozionante intervista a Verissimo. Da quel momento il protagonista de Il Salone delle Meraviglie ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, ed è tornato a concentrarsi a pieno sulla sua carriera. Proprio di recente Federico ha annunciato delle grosse novità per tutti i fan. Negli ultimi giorni come se non bastasse il parrucchiere ha rivelato anche che a breve uscirà il suo nuovo profumo, il cui nome ha diviso il pubblico: SQVIRT.

A quel punto alcune malelingue del web hanno iniziato a criticare Federico Fashion Style per il nome dato alla sua nuova fragranza. Qualche ora fa così l’acconciatore è stato costretto a intervenire, e su Instagram ha spiegato finalmente perché il suo nuovo profumo di chiama SQVIRT. Queste le sue dichiarazioni in merito, che in breve hanno fatto il giro dei social:

“A proposito di SQVIRT…vedo che vi state un poco dividendo. C’è chi dice che l’idea è pazzesca e c’è chi dice che questo nome è una caduta di stile. Allora, siete voi che interpretate male, perché scritto così non significa quello che pensate voi, è diverso. È stato dato questo nome al profumo perché ricorda il profumo della pelle. All’interno ci sono anche dei feromoni che stimolano un po’ l’idea del piacere e quindi è un’interpretazione il nome SQVIRT. Ma tanto avete sempre da dire qualcosa. Poi però vi piace e va sold out. A quel punto che vi dovrei dire?”.

Il prossimo 20 gennaio nel mentre a Milano si terrà l’evento di presentazione del nuovo profumo di Federico Fashion Style e di certo nel corso della serata ne vedremo di belle.