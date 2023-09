NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Settembre 2023

Grande Fratello

Giampiero Mughini non parteciperà al Grande Fratello

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello, e tutto è pronto per la prima puntata. Anche quest’anno a condurre il reality show sarà Alfonso Signorini, che verrà affiancato da Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e da Rebecca Staffelli, che curerà la parte social. A far parte del cast, come ormai tutti ben sappiamo, ci saranno non solo alcuni celebri personaggi Vip, ma anche persone comuni, i cosiddetti Nip. Attualmente sono soltanto 6 i concorrenti annunciati, e solo stasera scopriremo l’intero cast.

In queste settimane tuttavia non sono mancate le indiscrezioni sui presunti protagonisti del programma, e a fare il giro del web è stato anche il nome di Giampiero Mughini. Ad annunciare per primo la partecipazione del giornalista al reality era stato Dagospia, e nonostante Mediaset non abbia mai confermato i rumor, la sua presenza era data per certa. Adesso però arriva una notizia che non è passata inosservata. Secondo quanto riportato da TvBlog infatti sembrerebbe essere saltata la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello. Stando a quanto si legge, pare che il giornalista, per motivi personali, sarebbe impossibilitato a varcare la porta rossa. Questo quanto riporta TvBlog:

“Salta la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello 2023. […] Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”.

Precisiamo naturalmente che al momento i rumor su Giampiero Mughini e sulla sua mancata partecipazione al Grande Fratello vanno presi con le pinze. Attualmente infatti i vertici Mediaset non hanno ancora confermato o smentito i pettegolezzi, e non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.