Federico Fashion Style fa coming out, ma rivela: “La mia ex lo sa da tre anni”

Debora Parigi | 21 Gennaio 2023

Federico Fashion Style

Le dichiarazione di Federico Fashion Style a Verissimo

Nella puntata di oggi pomeriggio di Verissimo è stato ospite Federico Fashion Style. È già la seconda volta, per questa stagione televisiva, che il noto parrucchiere va negli studi da Silvia Toffanin per parlare della sua storia. La prima volta è avvenuta a seguito della fine della relazione con Letizia Porcu, madre di sua figlia. Una storia finita non benissimo, infatti lui aveva parlato di diffide in corso. E anche nel corso di questi mesi non sono mancate le dichiarazioni social.

Oggi Federico Lauri si è seduto di nuovo al centro dello studio di Verissimo per raccontare “tutta la verità sulla sua nuova vita”, come aveva scritto il profilo Instagram del programma. Di cosa si tratta? Ha rivelato subito che oggi è più sereno e ha ricominciato a sorridere.

Partendo proprio dalla sua vecchia dichiarazione a Verissimo in cui parlava di “amore fraterno” con Letizia, ha fatto la sua confessione. “Quando ho parlato con lei, avevo capito che non poteva andare…ho parlato a cuore aperto, dicendole tutto in lacrime, non nascondendole nulla”. E ha continuato: “Mi sento di dire la verità. Tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto non posso darti ciò che tu desideri perché io ho capito… ho capito, io ci sono nato… Io credo di amare le persone del mio stesso sesso”.

Federico Fashion Style ha anche aggiunto che sono tre anni che lui e Letizia non stanno più insieme, proprio da quando lui le ha fatto questa confessione. Ma lei ha deciso di rimanere a vivere con lui. E in questi tre anni ha detto che entrambi hanno avuto delle storie e frequentazioni, anche se non viene detto.

Federico Lauri ha parlato del suo coming out con i suoi genitori che hanno subito capito e compreso e gli sono stati vicini. Un evento che lo preoccupava molto. Ha anche detto di essere felice della nuova frequentazione della sua ex Letizia. Ma ha aggiunto che non capisce il grande astio che si è creato di recente. Inoltre ha detto che vorrebbe che la figlia fosse più preservata da tutta questa storia.

