1 Il singolo di Federico Fashion Style

E dopo il successo di Troppo Top lo scorso anno, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style torna a stupire tutti con un nuovo singolo. L’acconciatore dei vip, amatissimo anche sui social, ieri 18 giugno 2021 ha lanciato la sua ultima canzone Io Sono Pazzesco, pronta a far ballare tutti!

Si tratta di un brano frizzante, dai toni leggeri e irriverenti. Federico Fashion Style nel pezzo si descrive e parla del suo personaggio eccentrico che spazia dalla musica alla moda. Ma è anche un inno alla vita, ad aver fiducia nelle proprie capacità e ciò che si è, d’altronde chiunque guardandosi allo specchio può dire: “Io sono pazzesco”, no?

La canzone, come dicevamo è stata pubblicata ieri, ed è attualmente disponibile in radio, ma anche nei vari digital store. Il progetto è prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing e vede tra gli autori Federico, insieme a Davide De Blasio e Angelo Martini.

Qui potete ascoltare l’audio del singolo di Federico Fashion Style…

La canzone di Federico Fashion Style rientra senza dubbio tra i tantissimi tormentoni che ascolteremo nel corso di questa estate 2021. Continua per leggere tutte le altre news sul pezzo…