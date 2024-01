Incidente prima della diretta per Federico, che si presenta con un grosso cerotto sul volto

NEWS

Andrea Sanna | 23 Gennaio 2024

Grande Fratello

In tanti hanno notato che Federico Massaro durante la puntata del GF questa sera ha un cerotto sul sopracciglio. Ma perché? Cosa è successo

Prima della serata con il Grande Fratello, Federico Massaro ha commesso un guaio. Stasera infatti il gieffino si è presentato in puntata con un cerotto sul volto, precisamente sul sopracciglio. Ma perché? Cosa ha combinato?

Il cerotto di Federico Massaro

Quest’oggi prima della puntata del Grande Fratello si è verificato un episodio che ha fatto parlare sul web e riguarda Federico Massaro. Il modello è stato protagonista di un piccolo incidente nel tardo pomeriggio. Ma cosa ha combinato? Stasera si è mostrato con un cerotto sul volto, sul sopracciglio per la precisione.

Federico Massaro nel pomeriggio di oggi si è dato letteralmente una microfonata in pieno volto. Le telecamere l’hanno ripreso mentre si accomodava sul divano con una confezione di surgelati per evitare si gonfiasse. Non tutti i suoi compagni si sono resi conto di quello che stava succedendo e tra questi c’è Perla Vatiero.

Arrivata in cucina la gieffina ha domandato a Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese cosa fosse successo a Federico Massaro, lì sul divano piuttosto dolorante. “Che ha fatto Federico, scusate?”, ha domandato perplessa. A rispondere al quesito ci ha pensato l’attore, che ha spiegato: “Si è tirato il microfono in faccia”.

Insomma nulla di preoccupante, ma comunque a quanto pare Federico Massaro ha avvertito parecchio dolore per arrivare a mettere su del ghiaccio! Ecco alcune delle immagini del momento in cui il gieffino lo vediamo infastidito e dolorante dopo quello che gli è successo, prima della puntata.

Perla: Che ha fatto Federico scusate?

Max: Si è dato il microfono in faccia



Ma perchè sempre lui ? 😂🤣😂🤣😂#grandefratello pic.twitter.com/Sn1Wg3nPnD — mullon3 (@mullon34) January 23, 2024

Inevitabilmente quindi dopo l’accaduto Federico ha pensato bene di risolvere con un cerotto, forse perché probabilmente si è procurato un lieve taglio. Ripetiamo però che non si tratta di niente di serio!

Intanto ricordiamo che Federico Massaro è al televoto con Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi. Tra loro uno sarà costretto ad andare alle prossime nomination eliminatorie del Grande Fratello. Riuscirà a spuntarla? Lo scopriremo molto presto!