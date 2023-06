NEWS

Andrea Sanna | 25 Giugno 2023

Il rapporto oggi tra Federico Rossi e Benjamin Mascolo

Erano molto uniti Federico Rossi e Benjamin Mascolo, che dal 2010 al 2021 hanno fatto parte del duo musicale Benji e Fede. Eppure qualcosa è andato storto e si sono allontanati.

Il 17 febbraio 2020 Federico Rossi e il suo collega Benjamin Mascolo hanno annunciato al proprio pubblico la separazione. Intenzionati a prendere un percorso artistico da solista, le loro strade si sono divise. Il 3 maggio dello stesso anno sarebbe dovuto andare in scena il loro ultimo concerto, ma a causa della pandemia è stato spostato all’11 e 12 luglio 2021. Poi l’addio definitivo.

A Cosmopolitan a distanza di tempo Federico Rossi è tornato sull’argomento spiegando di non avere ripensamenti o rimpianti. Poi ha spiegato come sono andate le cose secondo il suo punto di vista:

«La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio. Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto». Federico Rossi ha spiegato che il suo amico non riusciva a continuare per motivi suoi. Lui dunque ha preso coscienza e ha cercato di accettare la scelta: «Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello».

Così ha accettato e si è detto che avrebbe potuto dare sfogo a ciò che è davvero e dare così il via a un’altra concezione della sua vita personale. Federico Rossi ha spiegato di non averne mai sofferto. Secondo lui se è successo vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe potuto risanarsi, come successo fino a quel momento. Quindi è andato per la sua strada.

Di recente proprio Benji ha voluto realizzare in collaborazione con i Finley una versione di Dove e quando, pezzo che nel 2019 ha portato al successo proprio con Federico Rossi. Ma cosa ne pensa quest’ultimo? Ha avuto modo di risentire Benjamin Mascolo? La risposta è stata piuttosto precisa:

«Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita».

Gli utenti del web e fan hanno quindi pensato che i due non siano più amici ormai. Sarà davvero così?