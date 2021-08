1 Le parole di Federico Rossi

È trascorso più di un anno e mezzo da quando il duo Benji e Fede ha annunciato la separazione, con grande dispiacere dei fan. Da quel momento Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno dato il via alle loro carriere soliste, ottenendo un ottimo successo. Solo qualche giorno fa però i due cantanti sono finiti al centro dell’attenzione mediatica, per via di una lunga lettera che Benji ha scritto al suo amico ed ex collega. Tuttavia i fan possono stare tranquilli: tra i due non ci sono tensioni o rivalità! Nel mentre in queste ore Federico si è raccontato nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera, e proprio nel corso della chiacchierata ha parlato della sua rinascita. Dopo l’addio al duo infatti Rossi ha voltato pagina, e ora è pronto a mettersi in gioco per davvero e in merito afferma:

“Mi sento più fluido, libero, motivato. Adesso si inizia a giocare davvero, sto costruendo tutti i giorni il mio futuro. Avverto una sorta di rinascita”.

Ma non solo. Federico Rossi infatti ha anche parlato dell’attuale rapporto con Benjamin Mascolo dopo la fine della collaborazione artistica. Queste le sue affermazioni:

“Era un progetto teen idol, con dinamiche che ormai si ripetevano, era molto difficile riuscire a crescere e non avevo più spazio. I due concerti sono stati una conclusione perfetta. Io e Benji già da un anno e mezzo non lavoriamo più insieme, quindi ci siamo abituati alla distanza. Ma ci sentiamo e ci teniamo monitorati. L’altra notte mi ha mandato un messaggio con scritto “miss you” che non è neanche da lui. Siamo amici, in primis, e da quando siamo separati è scattato un rapporto che finalmente va al di là della carriera”.

Come se non bastasse Federico Rossi ha anche fatto delle rivelazioni inedite su Benji e Fede, per poi parlare anche del suo attuale rapporto con Paola Di Benedetto, sua ex fidanzata. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.