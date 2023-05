NEWS

Nicolò Figini | 24 Maggio 2023

La foto a petto nudo di Federico Russo

Classe 1997, Federico Russo ha iniziato la sua carriera d’attore molto piccolo. Quando era solo un bambino, infatti, è apparso nella settima stagione di “Incantesimo” per poi raggiungere il successo e la notorietà grazie al ruolo di Mimmo ne “I Cesaroni“. Con il passare del tempo, inoltre è entrato nel cast di altre fiction e serie per ragazzi, come per esempio “Provaci ancora prof” e “Alex & Co.” su Disney Channel.

Nel 2016 recita accanto a Vanessa Incontrada e l’anno successivo entra nel cast de “L’Isola di Pietro” e “Don Matteo 11“. Nel 2018, poi, prende parte con un ruolo da protagonista nella serie TV Netflix “Curon” e più recentemente ha lavorato nella fiction Rai “Black Out – Vite sospese“.

In queste ultime ore, tuttavia, si sta parlando molto di Federico Russo per un motivo ben specifico. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato tra le Stories una fotografia senza maglietta. In questo modo ha potuto mettere in mostra il suo fisico fatto di muscoli e addominali. Ovviamente in poco tempo lo scatto ha fatto il giro del web.

Mimmo dei Cesaroni ieri e oggi



2023; LA NOSTRA VECCHIAIA SU TELA pic.twitter.com/7rIkHKTd7L — Daninseries (@Daninseries) May 24, 2023

Tantissimi fan hanno commentato, anche con qualche velata simpatica allusione sessuale, l’immagine. Qualcuno ha scritto: “Evidentemente il latte che gli davano nelle scene a colazione durante ogni puntata era di ottima qualità“. O ancora: “Mimmo de I Cesaroni è paragonabile a Max de I Maghi di Waverly come glow up“.

