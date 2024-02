Urla a tavola a causa del cibo! Federico sbotta, la regia stacca immediatamente (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Litigi e urla nel primo pomeriggio di oggi al Grande Fratello quando Federico ha sbottato a tavola contro altri inquilini. Il motivo della lite sarebbe il fatto che lui è stato accusato da altri di aver finito il cibo, in particolare il latte. Vediamo meglio cosa è successo.

Accuse a Federico al Grande Fratello che litiga con altri inquilini

Il pubblico del Grande Fratello che segue ogni giorno la diretta su Mediaset Extra e il sito del reality è stato “svegliato” dalle urla provenienti dalla Casa più spiata d’Italia. Era il primo pomeriggio quando alcuni inquilini stavano pranzando. Ma improvvisamente il pranzo si è trasformato in un litgio con Federico che ha sbottato e ha fatto una scenata abbandonando la tavola.

In pratica alcuni inquilini hanno accusato Federico di finire sempre il cibo, in particolare in questo caso il latte. Lui si è difeso dicendo che non era vero e ha sbottato. Come si vede nel video qui sotto, si è alzato in piedi e ha abbandonato il pranzo facendo una scenata tra urla e rabbia. Ha anche detto che non avrebbe nemmeno finito di mangiare visto come la pensavano gli altri.

cosa hanno cucinato oggi e perché proprio gli gnocchi? #grandefratello pic.twitter.com/RNk8VQMlXi — dile (@dilelannister) February 26, 2024

C’è chi ha cercato di calmarlo e spiegare che non doveva fare una scenata del genere. Ma lui ha continuato a urlare mentre era fuori dalla ripresa della telecamera. Questa cosa è stata notata anche da altri inquilini che non erano presenti in quel momento e che quindi sono arrivati per capire cosa fosse successo. Probabilmente credevano che fosse accaduto qualcosa di grave.

In tutto questo, l’unica concorrente del Grande Fratello che ha difeso Federico è stata Grecia. Ha detto che non era vero che lui finisce il cibo e che quindi gli stavano muovendo contro un’accusa insensata. Sul web fanno notare che anche Grecia sarebbe tra coloro che finisce il cibo in Casa senza dirlo.