Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

L’accusa a Fedez

Fedez, Chiara Ferragni e i loro bambini pochi giorni fa sono partiti per una vacanza in montagna. Nel corso della loro permanenza la piccola Vittoria ha fatto commuovere il web salutando la Mati, il loro cane tristemente scomparso, in cielo “sulla nuvoletta“. Il rapper, poi, ha pubblicato anche un video in cui sta camminando con Leone, il quale non sembra per niente contento di faticare.

Qui sotto possiamo vedere vari spezzoni. Il bambino per non camminare più decide anche di fare tutta la discesa strisciandosi per terra. In seguito il papà gli chiede qual è la cosa che gli piace di più di passeggiare in montagna. Lui replica: “Andare in macchina così non faccio fatica“.

Nulla di strano se non fosse che sul web, tempo prima che venisse caricato questo filmato, esiste già un video uguale ma in lingua inglese. In questo caso a parlar è una bambina con alle spalle la madre che le fa la stessa identica domanda che Fedez fa a Leone. La figlia, quindi, le dà praticamente una risposta uguale.

A farlo notare è stata l’influencer e docente Serena Mazzini sul suo profilo Instagram. Afferma come lo scambio di battute sia diventato virale, ma che allo stesso tempo è uguale a quello di un tiktok risalente al 29 giugno di quest’anno. Successivamente muove anche una critica alla famiglia Ferragnez. Non abbiamo prove che il contenuto sia stato creato volutamente molto simile a quello originale, potrebbe trattarsi solo di una coincidenza.

Fedez accusato di aver copiato un tiktok virale

Al momento Fedez non ha replicato. Vedremo se lo farà in futuro.