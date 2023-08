NEWS

Nicolò Figini | 27 Agosto 2023

Chiara Ferragni

Il saluto della figlia di Chiara Ferragni

Ormai è passato un mese da quando la cagnolina Matilde, che per anni è stata al fianco di Chiara Ferragni e della sua famiglia, è passata a miglior vita. Lo ha annunciato a fine lugli proprio l’influencer scrivendo un lungo e straziante post sui suoi profili social:

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia.

Eri tu “il cane di Chiara Ferragni” di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”.

Nel corso delle settimane, inoltre, Leone e Vittoria hanno fatto commuovere il web con i loro comportamenti riguardanti proprio la morte di Matilde. Il maggiore ha fatto un dolcissimo disegno, mentre la seconda ha chiamato un altro cane con lo stesso nome del suo ormai scomparso.

In queste ore, inoltre, Vittoria ha fatto di nuovo sciogliere i cuori di tutti i follower di Chiara Ferragni. Come possiamo vedere anche qui sotto, infatti, i Ferragnez si trovano in montagna e la bambina stava venendo spinta su un’altalena. Proprio in questa occasione, guardando il cielo, si è messa a salutare la sua cagnolina “sulla nuvoletta“.

debole per la vitto che saluta mati sulla nuvoletta 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/rjuBVUYztx — m 👹 vs uni (@itsmc17) August 26, 2023

