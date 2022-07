1 Le parole di Fedez

Sono ormai anni che Fedez scende in prima linea per combattere importanti battaglie sociali, e non solo. Nel corso del tempo il cantante si è schierato spesso dalla parte dei più bisognosi e proprio durante la pandemia lui e Chiara Ferragni hanno aiutato in maniera concreta il nostro paese. Da diversi mesi a questa parte come in molti sapranno Federico sta anche collaborando con l’associazione TOG, che si occupa di riabilitazione per i bambini affetti da gravi patologie neurologiche. I ricavati dell’ultimo album del rapper, Disumano, sono stati infatti donati alla onlus, ma non solo.

Solo pochi giorni fa Fedez e J-Ax hanno tenuto un concerto evento a Milano. Grazie al numero solidale attivato per l’occasione sono stati raccolti ben 130 mila euro, che verranno donati in beneficenza. Poche ore fa così il cantante ha annunciato sui social di aver consegnato all’associazione TOG un assegno di ben 400 mila euro, ovvero la somma che è stata raccolta da dicembre a oggi. Grande soddisfazione dunque per il cantante, che su Instagram ha affermato:

“Oggi sono andato a trovare i bambini e le bambine di TOG per consegnare l’assegno di 400mila euro che verrano donati interamente alla loro struttura. Somma che siamo riusciti a raccogliere da Dicembre ad oggi anche grazie alla vostra partecipazione. Per questo ci tengo a ringraziavi per l’entusiasmo con cui accogliete da sempre le mie iniziative. Non vedo l’ora di continuare a portare avanti progetti con la Fondazione Fedez”.

Ancora una volta grazie al suo buon cuore Fedez ha aiutato le persone più bisognose, e nei prossimi mesi di certo arriveranno ulteriori soddisfazioni. Alcuni giorni fa intanto il cantante è tornato a parlare della sua malattia, svelando come ha scoperto di aver un tumore. Rivediamo le sue dichiarazioni.