Per l’assistente di Fedez non era certamente una buona idea diffondere gli audio e a Fabrizio Corona aveva fatto una raccomandazione. L’ex re dei paparazzi, però, ha deciso di svelare comunque cosa è successo.

Fedez, cosa pensa l’assistente degli audio di Corona

Quanto successo nelle ultime ore pare abbia scoperchiato per l’ennesima volta il vaso di Pandora. Fabrizio Corona ha diffuso i presunti tradimenti di Fedez ai danni dell’ex moglie Chiara Ferragni (la quale a sua volta avrebbe fatto lo stesso secondo l’ex re dei paparazzi). Dopo lo sfogo fiume dell’imprenditrice digitale e varie prese di posizione sulla faccenda, nel suo podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha rivelato anche dell’altro.

In tutta la faccenda che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni, Angelica e Fabrizio Corona, pare che la persona che abbia cercato di mantenere lucidità con l’intento di salvaguardare la situazione, sarebbe l’assistente del rapper, Eleonora Sesana.

Fabrizio Corona, nel podcast disponibile con abbonamento, ha diffuso la telefonata tra lui, Angelica e Fedez. Nella conversazione questi ultimi hanno discusso in modo piuttosto animato, tant’è che la nota stilista ha quasi richiesto l’intervento da parte dell’assistente di lui. L’intento era quello di avere un suo parere e capire dunque cosa ne pensasse. Nella chiamata la Sesana però non ha difeso Fedez, anzi, ha cercato di essere il più tollerante possibile, cercando di calmare le parti. Ha dato a ognuno le proprie responsabilità, spiegando anche come i loro atteggiamenti siano stati deleteri per poi ammettere che Federico avrebbe esagerato su delle cose.

Successivamente in un’altra conversazione Fabrizio Corona ha affermato che avrebbe reso pubblica la chiamata ed è qui che Eleonora Sesana ha provato a far capire che non sarebbe stata la cosa giusta. L’assistente di Fedez infatti ha sottolineato come un boomerang di questo tipo avrebbe sicuramente colpito il rapper: “Ma cosa stai dicendo? Ci passa male Fede“.

In ogni caso, nonostante questa raccomandazione, Fabrizio Corona ha comunque scelto di pubblicare la chiacchierare avuta tra le parti. E Fedez? Ora come ora ha preferito stare nel suo e non rispondere pubblicamente a quanto sta succedendo intorno a lui.