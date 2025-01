Insieme Fedez e Mr. Marra conducono il podcast Pulp Podcast. In queste ultime ore, a seguito della vicenda che ha coinvolto Federico, il suo collega e amico ha deciso di intervenire pubblicamente ed esporsi.

Fedez, parla l’amico Mr. Marra

Nelle ultime ore Chiara Ferragni da una parte e Fedez dall’altra si sono ripresi le prime pagine di siti e giornali di cronaca rosa. Dopo le storie Instagram dell’imprenditrice digitale sui presunti tradimenti dell’ex marito e l’accusa di Fabrizio Corona, arrivano altre dichiarazioni. A parlare stavolta è Davide Marra, amico e collega del rapper.

Lo youtuber e Fedez hanno condotto insieme Muschio Selvaggio per un periodo e ora stanno portando avanti un nuovo progetto con Pulp Podcast. Mr. Marra, così si fa chiamare, non ha parlato delle dichiarazioni fatte da Corona, ma si è comunque espresso in modo generale:

“La cosa esilarante è osservare tutta questa patetica indignazione popolare per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto. Persone che hanno sc0**to negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. E sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall’equazione per sentirsi moralmente superiori”, ha detto Marra a proposito di Fedez seppur abbia deciso di non menzionarlo direttamente.

La storia di Mr. Marra amico e collega di Fedez

Piuttosto Davide Marra avuto da ridire sull’indignazione sociale e sulla cronaca rosa che, a detta sua, andrebbe abolita. “Sono anni che combatto apertamente per l’abolizione della cronaca rosa (inteso come boicottaggio del pubblico, non come censura chiaramente). Il gossip annichilisce il cervello”.

Infine l’amico di Fedez ha poi spiegato cosa pensa sulla monogamia. Per lui si tratta di un costrutto social, un modello che definisce “folle. Pensa sia certamente peggiore dei rapporti aperti e onesti:

S”ono anche convinto da quando ero poco più che un infante che la monogamia sia un artifizio folle, meglio un rapporto aperto che tradimento alle spalle. Ma sono sempre stato trattato da malato di mente. Capisco sia soddisfacente sentirsi un po’ meno me**a per qualche ora, ma siamo tutti uguali. State sereni“.

Con queste parole Davide Marra si è espresso sulla vicenda che coinvolge il suo amico Fedez.