Sono arrivati degli importanti retroscena da parte di Fabrizio Corona, che ha raccontato cosa sarebbe successo tra Fedez e Angelica.

I retroscena su Fedez e Angelica

Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, presente su YouTube con un canale a pagamento, ha rivelato diversi retroscena su Fedez e Chiara Ferragni. Per quanto confidente del rapper, l’ex re dei paparazzi ha portato alla luce tutto ciò che sarebbe successo e portato alla rottura tra i Ferragnez.

E l’ha fatto partendo da Angelica Montini, personaggio pubblico in quanto stilista famosa con la sua linea Angelica Montini studios (ha vestito anche personaggi noti come Damiano David). Lei secondo la cronaca pare abbia avuto una frequentazione con Fedez.

Nello specifico Rudy, noto al pubblico del web come Accorciabro, ha fatto il punto sulla situazione riguardo a quanto detto da Fabrizio Corona, spiegando come sarebbe nata la relazione che Fedez pare avere avuto con Angelica:

“Prima del rapporto con Chiara, Fedez frequentava Angelica Montini, una ragazza radical-chic della Milano bene. La relazione non si interrompe neanche con l’arrivo di Chiara. Anzi, il giorno del matrimonio con la Ferragni, Fedez ha chiamato Angelica per dirle che la amava ed era pronto a lasciare tutto per lei. Angelica gli ha risposto che anche lei lo amava, ma era pronta a restare in disparte. Fedez viveva l’amore in modo poliamoroso. Era coinvolto sia con Angelica che con Chiara”.

Successivamente però Angelica ha avuto una relazione con un altro uomo e dunque si è allontanata a Fedez. Sempre stando alla ricostruzione dei fatti, pare che dopo Sanremo 2023 il rapper abbia rivisto la ragazza e tra loro sarebbe successo qualcosa. Questo ha poi portato alla rottura cn Chiara Ferragni:

“Per Fedez inizia una nuova fase. Notti in discoteca, serate, avventure. Poi a settembre 2024, Angelica torna ed è ancora fidanzata. Passa però un mese intero chiusa in casa con Fedez. Quando il suo ex scopre tutto la lascia. Fedez pensa sia finalmente arrivato il suo momento con Angelica, ma lei è indecisa. Poi lui scopre che è andata nuovamente a cercare l’ex. Impazzisce e arriva persino a scrivere al suo ex”.

La vicenda Fabrizio Corona • Fedez • Angelica spiegata da #accorciabro



Nella parte 2 (a pagamento) si sente la conversazione fra Corona, Fedez e Angelica (nulla di che) e Corona sottintende che il Presidente del Senato avrebbe voluto impedire la diffusione della puntata. Lui… pic.twitter.com/Qq9aRgY9KD — accorciabro (@accorciabro) January 29, 2025

A questo punto pare sia entrato in gioco Fabrizio Corona, che avrebbe organizzato una call a tre per parlare con le parti coinvolte, nel tentativo di ricucire la situazione. La svolta è arrivata però il 16 dicembre 2024, quando Angelica pare abbia deciso di mettere un punto con Fedez.

Questa situazione pare abbia gettato nello sconforto il rapper. In seguito Chiara Ferragni l’avrebbe contattato per questioni legate ai bambini, ma lui ancora in stato di choc, convinto di parlare con Corona, pare abbia rivelato tutto all’influencer.