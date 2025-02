Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha sganciato una nuova bomba sulla vita privata di Fedez, rivelando il nome della famosissima showgirl con cui Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni.

Il gossip su Fedez sganciato da Corona

Sono ormai settimane che si parla della vita privata di Fedez. Come tutti sappiamo, Fabrizio Corona ha fatto una serie di rivelazioni sul rapper, portando alla luce alcuni tradimenti a Chiara Ferragni. Ma non solo. L’ex re dei paparazzi ha parlato anche di una vita parallela che il cantante avrebbe avuto durante tutti gli anni del matrimonio con l’influencer, portando a galla retroscena sconvolgenti. A quel punto a intervenire è stata la stessa imprenditrice digitale, che ha confermato le infedeltà del suo ex marito, rompendo il silenzio per la prima volta. A dare la sua versione dei fatti è stato naturalmente anche Federico, che ha raccontato cosa sarebbe accaduto in realtà.

Nel mentre in questi giorni il cantante è in assoluto uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e con la sua Battito sembrerebbe aver convinto tutti quanti. Nonostante l’artista milanese sia concentrato a pieno sulla kermesse e sul suo lavoro, nelle ultime ore un nuovo gossip si è scagliato su di lui.

A parlare è stato nuovamente Fabrizio Corona, che ospite del podcast Gurulandia ha fatto delle rivelazioni inedite. Secondo l’ex paparazzo, Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni anche con un’altra famosissima showgirl dello spettacolo italiano. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Melissa Satta. Ma non solo. Stando a quanto riferisce Corona, sarebbe stata Taylor Mega a raccontargli del presunto flirt tra il rapper e l’ex Velina, tuttavia a oggi non ci sono conferme in merito a quanto raccontato.

Attualmente infatti i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione e di conseguenza i gossip sono da prendere come tali in attesa di eventuali chiarimenti.