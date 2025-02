Dopo settimane di polemiche, discussioni e chiacchiericci, questa sera Fedez si è esibito insieme a Marco Masini sulle note di Bella Stronza. Per i più le barre scritte dal rapper sembrerebbero essere dedicate ad Angelica Montini.

Le barre di Fedez

Da settimane si parla della cover di Bella Stronza che Fedez avrebbe eseguito questa sera insieme a Marco Masini in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. In questi giorni dunque se ne sono dette di ogni sui nuovi versi che il rapper ha scritto e c’è chi ha ipotizzato che le barre sarebbero state dedicate sia a Chiara Ferragni che ad Angelica Montini, che come ormai è noto a tutti ha avuto una relazione con l’artista milanese.

Questa sera, a seguito della bufera mediatica che l’ha travolto, Federico è salito sul palco dell’Ariston e insieme a Marco Masini ha proposto questa nuova versione di Bella Stronza, che ovviamente ha immediatamente fatto discutere il web. Alcune delle barre infatti, come in molti avevano già ipotizzato, sembrerebbero essere dedicate proprio ad Angelica.

Fedez, visibilmente emozionato e vicino alle lacrime, infatti canta: “Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto”. E ancora il rapper aggiunge: “Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore, chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole. Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero”. Infine il cantante conclude la sua esibizione affermando: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”.

Sui social in questi minuti si sta molto palando delle barre scritte da Federico e di certo l’esibizione farà discutere per giorni.