Fedez ad Amici 21

Ospite speciale dell’ultima puntata di Amici 21 dell’anno è stato nientemeno che Fedez! L’amato cantante infatti ha non solo giudicato una gara di canto, ma si è anche esibito con un medley dei suoi nuovi brani Meglio del Cinema e Sapore, tratti dal suo ultimo album di inediti, Disumano. Come se non bastasse il rapper ha deciso di mettersi in gioco e ha così deciso di ballare con gli allievi della scuola, che hanno preparato una coreografia proprio su Sapore.

Già durante l’ultimo daytime del talent show di Maria De Filippi avevamo visto Federico durante le prove, mentre imparava il ballo. Non sono mancate naturalmente le risate e lo stesso cantante ha fatto dell’autoironia sulla sua performance.

Oggi così nel corso della puntata di Amici 21 abbiamo visto finalmente la tanto attesa esibizione di Fedez. Tuttavia il rapper ha sbagliato alcuni passi della coreografia, e non sono mancate le risate. Nonostante l’inconveniente il cantante, avendo passato tanto tempo in sala con i professionisti, ha deciso di riprovarci e con l’aiuto di Alessandra Celentano, che nel mentre ha tenuto il tempo, ha portato a termine l’esibizione.

LA COREOGRAFIA ANDATA IN FUMO DOPO IL PRIMO PASSO STO PIANGENDO #Amici21 pic.twitter.com/sudYj8Kswq — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 19, 2021

Naturalmente sui social gli utenti si sono divertiti nel commentare la performance di Federico, che è diventata già iconica.

