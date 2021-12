1 Jo Squillo e le sue parole contro dei concorrenti

Jo Squillo, ospite di Radio Radio nel programma “Non succederà più” ha di nuovo parlato del Grande Fratello Vip 6. Questa volta al centro dei suoi discorsi Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Per quanto riguarda la storia che sta nascendo tra loro, questo il pensiero della showgirl, come riporta anche il sito Gossip e TV:

Si sono messi d’accordo per combinare la love story, io non amo queste cose, è tutto finto. Quando mi sono accorta di questa roba, mi è crollato un mondo, ci sono rimasta male. Quelle cose che dici: ‘Ma non ci posso credere!’. Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame.

Jo Squillo, però, ne ha avute anche per Soleil e Alex Belli: “Una sceneggiatura scritta a quattro mani. Una sceneggiata credibile, fatta bene“. Parole più carine invece su Manuel e Lucrezia: “Manuel è meraviglioso, aveva bisogno di una persona pura come Lulù. Lui ha bisogno di lei e lei di lui“. Ma non è finita qui. Questo perché è tornata anche su Katia Ricciarelli. L’ha definita “favorita e, tra virgolette, raccomandata“. Ricordando, inoltre, che gode di agi che nessun altro all’interno del GF Vip ha a disposizione. Ha portato come esempi la camera da letto e la doccia personale.

Inoltre, non molto tempo fa, ha anche commentato le due opinionisti del reality: "Cosa vi dico delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e se mi piacciono? No, sinceramente non sanno ricoprire il loro ruolo. Me le aspettavo più leali con il gioco e guarda hanno sempre salvato quelli che non dovevano essere salvati rendendo immuni coloro che noi dentro la casa avremmo voluto tutti votare".