Sossio Aruta attacca Ursula dopo la rottura: “Hai preferito la libertà alla famiglia”

Nicolò Figini | 2 Maggio 2024

A distanza di alcuni mesi dalla loro rottura Sossio Aruta ha deciso di lanciare una stoccata all’ex compagna Ursula Bennardo. Ecco tutto ciò che sta succedendo.

Sossio Aruta contro Ursula Bennardo

Come ben sappiamo Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono conosciuti e innamorati all’interno di Uomini e Donne nel 2019. Da allora hanno vissuto una bella storia d’amore, fatta di alti e bassi, culminata con la nascita della loro prima figlia Bianca.

Nel febbraio 2024 tuttavia hanno preso la decisione di percorrere strade diverse e hanno comunicato di essersi lasciati. Non molto tempo dopo Sossio ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando i motivi e le sue sensazioni a pochi giorni dal fatto: “Non avrei mai voluto questo distacco, è un momento tristissimo. Il mio silenzio è solo frutto del mio dolore“.

Nelle ultime ore Sossio Aruta, però, è tornato a far parlare di sé dopo aver pubblicato sul proprio profilo social una Story messa da Ursula. Questa recita: “Frase del giorno. Lunedì night. Ricorda: quando hai un cuore bello e intenzioni pure, non perdi nessuno. Semmai sono loro a perderti“. L’ex fidanzato ha replicato con “ogni riferimento è puramente casuale. La stron**ta del giorno” per poi aggiungere a parte:

“Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.

Ora non ci resta che aspettare per capire se Ursula Bennardo risponderà a sua volta a Sossio Aruta oppure no. Di sicuro si tratta di un momento molto doloroso per entrambi e i fan sperano che tra loro i problemi possano risolversi, non solo in nome del loro amore, ma anche per il bene nella figlia.