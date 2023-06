NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Fedez

Il look di Fedez non passa inosservato

Come senza dubbio i fan dei Ferragnez sapranno, il piccolo Leone, primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, ha iniziato a frequentare una scuola internazionale a Milano. Proprio nelle ultime ore così l’istituto ha organizzato una festa di fine anno a tema hawaiano, alla quale hanno preso parte anche tutti i genitori. A partecipare alla serata sono stati naturalmente anche gli stessi Chiara e Federico, che hanno testimoniato sui social il momento. A non passare inosservato tuttavia è stato l’outfit che il rapper ha scelto per l’occasione: bermuda di jeans, canotta nera e ciabatte nere. Il cantante così ha ironizzato su Instagram sul suo look, affermando:

“Siamo alla festa della scuola di Leo e ovviamente tutti i papà sono in giacca e cravatta. Io invece mi confondo con la gioventù”.

In queste ore nel mentre Fedez per la prima volta ha rotto il silenzio e ha rivelato cosa è accaduto con Luis Sal. Dopo settimane di gossip e di indiscrezioni, il cantante ha annunciato che il suo amico e collega lascerà definitivamente il podcast Muschio Selvaggio, e in merito ha affermato:

“Sanremo è stato un progetto voluto da me perché pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. Luis non era d’accordo sul progetto e poi ha detto di provarci.[…] Alla fine c’è stata una discussione lavorativa. Ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto da parte sua. Abbiamo così deciso di prenderci qualche giorno per riflettere. Alla fine della settimana, con mio grande stupore, perché non ho mai ricevuto dei campanelli d’allarme che mi portassero a pensare che volesse abbandonare il podcast, mi manda un messaggio dove mi dice: ‘il format ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti’. Io non l’ho presa benissimo”.