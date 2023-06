NEWS

Le spiegazioni di Fedez

Questo pomeriggio, sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, Fedez ha finalmente spiegato che cosa è successo con Luis Sal dopo tutti i rumor che si sono diffusi sul web. Il video si apre con il rapper che spiega che gli sarebbe piaciuto che a parlare fosse stato il collega stesso, in totale trasparenza. Ha definito tutti i gossip “fantascientifici” in quanto la realtà “è più semplice e meno tragica di quanto si possa pensare“.

Già nel momento in cui Luis ha smesso di far parte del podcast entrambi sapevano già che non sarebbe più tornato. Federico ha aspettato tre puntate prima di chiedere al management di Sal di poter informare il pubblico: “Questa cosa ha danneggiato un po’ il format. Nei commenti si parlava quasi solo esclusivamente di Luis e non dell’ospite“. Ha ammessa di star facendo molta fatica a reperire degli ospiti: “Non sono contenti se non si parla di loro“.

La possibilità, ad ogni modo, gli è stata negata “per un motivo specifico e poco corretto. Non avevo e non ho intenzione di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso tante cose belle“. Fedez, quindi, ha spiegato in che modo è nato Muschio Selvaggio. Si è sempre trattato un progetto che non si basava sull’avere un guadagno:

“Sanremo è stato un progetto voluto da me perché pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. Lui non era d’accordo sul progetto e poi ha detto di provarci.

[…] Alla fine c’è stata una discussione lavorativa. Ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto sena supporto da parte sua”.

La motivazione di Luis Sal

La discussione tra Fedez e Luis è stata animata che ha portato loro a prendersi alcune settimane per capire come risolvere:

“Alla fine della settimana, con mio grande stupore, non ho mai ricevuto dei campanelli d’allarme che mi portassero a pensare che volesse abbandonare il podcast. Ma poi lui mi manda un messaggio dove mi dice: ‘il format ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti’. Io non l’ho presa benissimo”.

Fedez ammette di esserci rimasto male: “Questo ha messo in piedi uno scenario complicato e rimane nella sigla perché ad oggi il podcast rimane di Luis. Avevamo una società al 50%“. Al momento una soluzione definitiva pare non l’abbiano ancora trovata:

“Luis è sempre il benvenuto nel fare delle puntate, essendo ancora suo il podcast. Può dare qualsiasi spiegazione in piena trasparenza e libertà, nel caso avessi detto qualcosa che necessita di più chiarezza”.

Alla fine, quindi, Fedez ha chiesto ai follower di non lasciare più commenti su Luis sotto i video. La situazione gli ha portato molto dispiacere: “Per lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre al lavoro. Tenevo molto a Luis, di conseguenza è strano portare avanti questa cosa da solo. Non mi sento di buttare via tutto“.

