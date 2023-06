NEWS

Andrea Sanna | 8 Giugno 2023

GF Vip 8 Grande Fratello

Un gossip emerso nelle scorse ore rivela che l’ex tronista Giulia Cavaglià sarebbe in lizza per i casting del GF

GF, in lizza anche Giulia Cavaglià?

Nelle ultime settimane Giulia Cavaglià sta facendo piuttosto parlare di sé. Prima con il volo perso e lo sfogo (molto criticato) sui social, poi per la rottura con il fidanzato Federico Chimirri. E mentre la sua vecchia fiamma l’ha attaccata sui social e un’ex tronista di Uomini e Donne non le ha di certo risparmiato frecciatine, spunta un nuovo gossip.

Secondo voci di corridoio, da prendere con le pinze chiaramente, pare che Giulia Cavaglià sia tra coloro che potrebbero varcare la famosa Porta Rossa del GF. Un profilo che potrebbe essere stato selezionato dagli autori proprio a seguito delle ultimissime vicende.

A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza sui propri social. L’opinionista ha spiegato che proprio la fine della relazione con Federico potrebbe dipendere dal suo presunto impegno televisivo di Giulia Cavaglià. Sempre stando al gossip di Venza, pare che anche quest’anno si stia cercando di puntare sulle coppie e dunque sull’amore:

“Pare che la bella Giulia Cavaglià è in lizza per i casting del prossimo GF Vip / Nip. Quindi devo dedurre che tutta sta manfrina del tradimento subito non è altro che una scusante per lasciare il fidanzato?! Non poteva dirgli tranquillamente: senti, io devo provare ad entrare al GF quindi TI LASCIO! Senza metterlo in croce così! Anche perché (sempre secondo alcune indiscrezioni) anche quest’anno si punterà a creare coppie nuove all’interno della Casa più spiata d’Italia!”.

Ecco di seguito il gossip su Giulia Cavaglià…

Storia Instagram di Amedeo Venza su Giulia Cavaglià

A oggi si parla di indiscrezioni e non è né il primo né l’ultimo nome emerso. Oltre Giulia Cavaglià, infatti, sempre Venza ieri ha parlato anche di una nota showgirl e una comica famosissima, ma entrambe avrebbero detto “no grazie”.

Al momento l’ex tronista Giulia Cavaglià invece non ha commentato il gossip sul suo conto e si gode il soggiorno a Parigi.