1 Intervengono Fedez e Chiara Ferragni

Nelle ultime ore non si è fatto altro che parlare che di Fedez e Chiara Ferragni. Secondo i più maliziosi del web infatti la celebre coppia sarebbe in crisi e a sostegno di questa teoria ci sarebbero diverse prove. Prima tra tutti la fede scomparsa del rapper. Federico ha postato sui suoi social una foto insieme a suo figlio Leone. Tuttavia al suo dito non compare l’anello! Ma non solo. I più attenti hanno anche notato come il cantante abbia smesso di seguire su Instagram alcune persone vicine a sua moglie, tra cui Veronica Ferraro, una delle migliori amiche della Ferragni.

Nonostante queste prove però, nulla lasciava immaginare che tra Federico e Chiara fosse scoppiata una reale crisi. Nelle ultime ore tuttavia i sostenitori più accaniti dei Ferragnez non si sono dati pace e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo in realtà. Adesso finalmente arriva la verità!

Per la prima volta infatti Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di rompere il silenzio, mettendo così a tacere una volta per tutte le voci di questa presunta crisi. Il rapper infatti ha postato un dolce scatto in cui tiene la mano di sua moglie, segno dunque che tra i due tutto procede a meraviglia!

Nessuna paura dunque per i Ferragnez, che ancora una volta si confermano essere una delle coppie più amate e seguite del web. Nel mentre solo il mese scorso è arrivata la prima serie dedicata a Federico e a Chiara e nel corso dello show abbiamo visto il rapper e l’influencer affrontare una lunga terapia di coppia. Rivediamo cosa è accaduto.