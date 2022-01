I Ferragnez sono in crisi? Il web nel panico a causa di alcuni elementi

Gran parte del popolo di Twitter ne è certo: i Ferragnez sono in crisi. Sono bastati pochi elementi per portare il web a pensarlo, facendo schizzare in trend topic la coppia. Ovviamente sono solo rumors ma cerchiamo di capire bene cos’è successo nelle ultime ore.

In molti hanno notato che sono giorni che Chiara Ferragni e Fedez non si fanno più vedere sui social insieme ma l’elemento scatenante è stata una foto che il rapper si è scattato insieme al figlio Leone. Nella storia pubblicata su Instagram in cui li vediamo in ascensore, si vede chiaramente che Fedez non porta la fede al dito.

Fedez e Leone – Instagram

Ma non solo: i più attenti hanno notato anche che Federico ha smesso di seguire alcune persone, tra queste Veronica Ferraro, grande amica di Chiara.

A screditare però la teoria secondo cui i Ferragnez sarebbero in crisi c’è una storia della Ferragni pubblicata proprio nelle ultime ore in cui si sente chiaramente la voce di Fedez (potete ascoltarla QUI). E per quanto riguarda la fede al dito – che probabilmente potrebbe essere l’indizio più “valido” a sostegno di questa azzardata ipotesi – non ci sembra essere poi un elemento così decisivo.

Vi terremo comunque aggiornati sull’evolversi della situazione ma siamo più che certi che Chiara Ferragni e Fedez si faranno risentire al più presto.

