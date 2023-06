NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

X Factor

La frecciata di Fedez a Morgan

Periodo ricco di soddisfazioni questo per Fedez. Dopo l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, il rapper ha lanciato il suo nuovo singolo, Disco Paradise, in collaborazione con Annalisa e J-Ax. Come se non bastasse il marito di Chiara Ferragni sta preparando la seconda edizione di Love Mi, il concerto di beneficenza che si terrà in Piazza Duomo a Milano il prossimo 27 giugno. Proprio questa mattina si è svolta la conferenza stampa dell’evento, durante la quale è stata presentata la line up con i 29 artisti che saliranno sul palco. Successivamente Federico ha risposto anche alle domande dei giornalisti e proprio una domanda de Il Corriere della Sera non è passata inosservata.

A Fedez infatti è stato chiesto un parere sul ritorno di Morgan a X Factor. A quel punto non è mancata la replica del rapper, che non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciata. Come sappiamo per la nuova edizione del talent show, che partirà a settembre, entrambi i cantanti faranno ritorno nelle vesti di giudici, insieme ad Ambra Angiolini e a Dargen D’Amico. Alla conduzione invece tornerà Francesca Michielin, dopo il successo dello scorso anno. Ma cosa ne pensa Federico del ritorno di Morgan a X Factor? Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento? Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così”.

Tra pochi giorni nel mentre si svolgeranno le registrazioni delle Audizioni di X Factor, e finalmente vedremo Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D’Amico alle prese con i nuovi aspiranti concorrenti. Ma cosa accadrà quest’anno? Ma soprattutto Morgan vorrà replicare al commento di Federico? Non resta che attendere per scoprirlo.