Negli ultimi mesi, come abbiamo visto, Fedez è stato spesso intercettato dalle telecamere di Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore però, durante una diretta sui social, il rapper ha duramente criticato il programma condotto da Myrta Merlino.

Le parole di Fedez

Sappiamo bene che negli ultimi 7 mesi Fedez è finito spesso e volentieri al centro del gossip. Anche diversi programmi di intrattenimento e di informazione hanno seguito passo dopo passo il trambusto mediatico in cui sono stati coinvolti i Ferragnez, dal caso del pandoro gate fino ad arrivare alla separazione tra il rapper e Chiara Ferragni. A intercettare spesso il cantante sono state anche le telecamere di Pomeriggio Cinque, che in diverse occasioni hanno avuto modo di chiacchierare con Federico. La stessa Myrta Merlino, padrona di casa della trasmissione, ha anche affermato di aver sentito più volte il rapper in privato, dando spesso news in esclusiva.

Nelle ultime ore intanto Fedez è stato ospite della live de Il Rosso su Twitch, ma nel corso della diretta è accaduto qualcosa di inaspettato. Il cantante ha infatti lanciato dure critiche a Pomeriggio Cinque e le sue parole non sono passate inosservate. Queste le dichiarazioni di Federico, che stanno facendo il giro del web:

“Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro hanno trenta persone per fare un programma di m*rda. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”.

In queste ore intanto sempre Fedez è stato paparazzato insieme a Taylor Mega, dopo che solo qualche settimana fa si era mormorato di un presunto flirt tra i due. Ciò nonostante a oggi il rapper non si è ancora mai esposto sulla sua vita privata e di conseguenza tutti i pettegolezzi sono da prendere con le pinze.