Una vera sorpresa quella che Guendalina Tavassi ha fatto ai suoi fan quando ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni scatti del suo matrimonio. L’ex concorrente del GF e dell’Isola dei famosi è infatti convolata a nozze con il suo attuale fidanzato. Ecco alcune foto del momento della cerimonia.

Il matrimonio di Guendalina Tavassi alle Maldive

Non c’era stato nessun annuncio nei mesi scorsi e nessuno si aspettava una notizia del genere, ma Guendalina Tavassi è convolata a nozze. L’ex concorrente del Grande Fratello (prima) e dell’Isola dei famosi (poi) si trova alle Maldive col fidanzato e a sorpresa ha mostrato alcunei scatti del loro matrimonio. Tra le foto anche quella con le fedi e una in cui dice apertamento che sono marito e moglie.

Una notizia scioccante, in senso positivo, perché non ce l’aspettavamo, ma siamo davvero felici per lei che sembra aver ritrovato la felicità che tanto si merita. Il fidanzato, anzi ormai il marito, di Guendalina Tavassi è Federico Perna, manager della ristorazione romana di 35 anni. I due fanno coppia da diverso tempo e si mostrano spesso sui social felicissimi e innamoratissimi.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango cade dalle scale dell’aereo

Oggi Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono mostrati sui social in un’altra veste e cioè in quella di sposi. La coppia ha deciso di convolare a nozze alle Maldive in un’atmosfera da sogno. Entrambi in abito bianco, hanno organizzato la cerimonia sulla spiaggia, al tramonto con un panorama da favola. In realtà Guendalina non aveva annunciato niente, perché questo matrimonio è stata una sorpresa del compagno. Lei stessa ha raccontato che era convinta di andare a fare un aperito in spiaggia con dress code specifico.

La vita sentimentale di Guendalina Tavassi non è stata semplice. A 17 anni ha avuto la sua prima figlia, Gaia, nata dalla relazione con Remo Nicolini, con cui è finita male. Nel 2013 ha sposato Umberto D’Aponte con cui ha avuto due figli: Chloe (nata nello stesso anno del matrimonio) e Salvatore (nato nel 2016). Nel 2021 si sono separati e l’influencer ha avuto anche vari problemi con l’ex marito. Oggi, come detto, è felicemente sposata con Ferderico Perna.