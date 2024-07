Con un post sui social, Fedez rivela di essere finito di nuovo in ospedale: come sta e le prime parole del rapper

Ore difficili le ultime per Fedez. Stanotte infatti il rapper è finito di nuovo in ospedale e solo poco fa sui social ha rivelato cosa gli è accaduto.

Come sta Fedez

In queste settimane si è molto discusso di Fedez. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni infatti il rapper è finito spesso al centro del gossip e la sua vita privata da tempo sta facendo discutere il web. Solo negli ultimi giorni il celebre cantante è stato beccato mentre baciava una ragazza, dopo essere stato avvistato più volte con la modella Garance Authié.

Allo stesso tempo Federico si sta concentrando anche sulla sua carriera e sulla sua musica e la hit Sexy Shop è già un vero tormentone estivo. Il brano, in collaborazione con Emis Killa, come sappiamo contiene riferimenti alla rottura con la Ferragni e di certo sta facendo scatenare tutto il pubblico. Nelle ultime ore però il cantante ha vissuto ore di grande spavento.

Con un post sui social infatti Fedez ha rivelato di essere finito nuovamente in ospedale. Ma cosa è accaduto e come sta oggi il rapper? Come ha raccontato lui stesso, a causa di un’emorragia interna il cantante è finito al pronto soccorso. Immediato l’intervento dei medici, che prontamente hanno assistito Federico. Attualmente pare dunque che la situazione sia sotto controllo e proprio in merito a quanto accaduto l’artista su Instagram ha affermato:

“Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Pare dunque che al momento Fedez stia bene e che il tempestivo intervento dei medici gli abbia salvato la vita. Non resta che fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione al rapper.