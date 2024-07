Poco fa, dopo aver rivelato di essere finito nuovamente in ospedale, Fedez ha lanciato sui social quella che ai più è sembrata essere una frecciatina contro Chiara Ferragni. Qualche istante dopo però il rapper ha rimosso la storia.

La storia di Fedez

Ore intense, le ultime, per Fedez. Poco fa infatti sui social il cantante ha annunciato di essere nuovamente in ospedale a seguito di una emorragia interna. Il rapper così è stato prontamente trasportato al Policlinico di Milano dove in breve ha ricevuto l’assistenza dei medici che gli hanno salvato la vita. Poco fa come se non bastasse Federico ha rotto per la prima volta il silenzio su Instagram e ha affermato:

“Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna. È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Ma non è finita qui. Qualche minuto fa infatti Fedez ha pubblicato un’altra storia Instagram, che qualche secondo dopo è stata prontamente cancellata. Ciò nonostante il messaggio non è sfuggito agli occhi attenti del web e lo screen ha iniziato a fare il giro dei social. Ma cosa ha scritto Federico? Stando ai più maliziosi, il rapper avrebbe lanciato una frecciatina alla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni. Questo quanto si legge nella storia poi rimossa:

“Grazie a tutti per i messaggi, ora sono fuori pericolo. Circondato dall’affetto dei miei amici brutti e cattivi. Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”.

Naturalmente al momento non sappiamo a chi si stesse riferendo Fedez con questa storia. Pare difficile pensare però che il cantante abbia voluto lanciare una stoccata alla sua ex moglie. Solo pochi minuti prima del resto Federico ha pubblicato il testo di una nuova canzone, che è sembrata una vera dedica d’amore a Chiara Ferragni. Attualmente intanto il rapper deve pensare solo a recuperare le energie e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.