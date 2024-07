Fedez ha rivelato di star scrivendo una nuova canzone e ha pubblicato un verso che potrebbe essere riferito a Chiara Ferragni. Ecco che cosa sappiamo.

Nuova canzone di Fedez rivolta a Chiara?

In queste ultime ore Fedez è apparso sui social per informare tutti i fan del suo nuovo ricovero in ospedale. A quanto pare si è verificata un’emorragia interna che però i dottori sono riusciti a curare in tempo e ora si sta rimettendo.

Nelle sue Stories di Instagram ha quindi pubblicato una foto in cui lo vediamo sul letto di un ospedale e poi alcune parole in merito alla vicenda:

“Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne. Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”.

Come possiamo vedere qui sotto, tuttavia, ha anche pubblicato la frase di una nuova canzone che ha scritto di recente. Il rapper l’ha vista come una previsione di ciò che è avvenuto nella notte, ma qualche altro utente del web ha fatto una lettura diversa. Secondo dei fan infatti il vero senso del brano di Federico sarebbe parlare ancora una volta della separazione da Chiara Ferragni:

“Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi sono fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”.

Fedez parla di Chiara Ferragni nella sua nuova canzone?

Già in passato Fedez ha affermato che quando scrive le canzoni parla di ciò che conosce e al momento deve ancora riprendersi dalla separazione con la moglie. Ovviamente ne sapremo di più nel futuro, ma per il momento gli auguriamo di rimettersi in sesto molto in fretta e di tornare a incidere il nuovo album in men che non si dica.