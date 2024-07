Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona è tornato a parlare dei Ferragnez, rilasciando alcune dichiarazioni che in queste ore hanno attirato l’attenzione del web.

Parla Fabrizio Corona

In queste ore a tornare a parlare dei Ferragnez è stato Fabrizio Corona. Sappiamo bene che da mesi Chiara Ferragni e Fedez hanno messo fine al loro matrimonio, finendo al centro dell’attenzione mediatica. A oggi pare che i due abbiano voltato pagina e sembrerebbero essere più distanti che mai. Sia l’influencer che il rapper infatti si stanno rifacendo una vita, tuttavia i gossip sul loro conto continuano a far discutere il web. Nelle ultime ore così a dire la sua è stato proprio l’ex re dei paparazzi. Ospite del podcast Gurulandia, Corona ha dato il suo personalissimo parere (da qualcuno ritenuto un po’ al limite) sull’ex coppia più famosa di Instagram. Facendo un’analisi su Fedez, Fabrizio afferma:

“Fedez è lunatico, è una persona con tanti problemi personali ed è molto solo. Ha la sindrome di Peter Pan, basta guardare la casa che ha fatto. Se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio”.

LEGGI ANCHE: Fedez di nuovo in ospedale: come sta e le prime parole

Ma non è finita qui. Proseguendo Fabrizio Corona ha voluto dire la sua anche su Chiara Ferragni e in merito ha dichiarato: “La Ferragni credo che stia davvero male. […] Se analizzi il suo Instagram da dicembre a oggi non c’è contenuto. Non c’è una cosa interessante. Tolti i figli, non ha più niente da raccontare. La prima cosa che dovrebbe fare è ripartire raccontando la sua storia al pubblico. Ammettendo gli errori”. Tuttavia di una cosa Corona è certo e spezzando una lancia a favore dell’influencer aggiunge: “Quello che è stato fatto dalla Ferragni non è stato fatto intenzionalmente”.

Precisiamo ovviamente che quanto avete appena letto corrisponde solo e unicamente al pensiero di Fabrizio. Noi di Novella siamo dunque a completa disposizione qualora qualcuno dei diretti interessati volesse replicare o fare ulteriore chiarezza sulla questione.