1 L’attacco a Fedez da parte dei fan di Emma

Durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast che Fedez tiene insieme a Lui Sal, il rapper ha raccontato un aneddoto riguardante un concerto di Emma Marrone a cui era andato. Queste le sue parole:

Io mi ricordo, una volta… Io non pensavo esistessero i concerti da seduto. Cioè, voi lo sapevate? Sono andato a un concerto di Emma Marrone, anni fa. Giuro! Esisteva anche Emma Marrone. A Roma, vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. E invece erano tutti seduti. Era tipo super in hype in quel periodo. Non capisco perché, non lo so. Era un pubblico comodo. Più robe pop… Però balli comunque… Boh, non lo so.

Il video è stato postato da un utente del web che ha scritto una critica nei confronti di Fedez: “Sicuro di essere stato a un concerto di Emma Marrone?“. Il rapper, allora, ha subito risposto chiamando in causa anche la cantante stessa: “Ma scusate, non ho insultato nessuno. Sono stato a un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male?“. La replica di Emma non si è fatta attendere:

Fede, stai sereno! Anche perché il valore di un artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio.

Allora Fedez ha scritto: “Grazie, il concerto era bello anche da seduto“. Ed Emma, con molta ironia, ha concluso: “Lo so… Non ho mai fatto concerti brutti“. Per fortuna la situazione è stata chiarita nel migliore dei modi e qualsiasi polemica potesse nascere è stata smontata subito dai cantanti stessi. Andiamo, ora, a rivedere alcune dichiarazioni del rapper fatte a proposito di una nota modella internazionale. Continuate a leggere…