Fedez, i suoi figli sentono la mancanza della loro cagnolina

NEWS

Nicolò Figini | 19 Agosto 2023

Fedez

Il commovente video con i figli di Fedez e Chiara

Poche settimane fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la triste scomparsa del loro cane Matilda. Dopo anni in compagnia della fedele amica a quattro zampe, quindi, l’imprenditrice digitale ha scritto sui social un lungo messaggio d’addio che ha commosso tutto il web. Qui di seguito vi lasciamo un breve estratto:

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai “creato” quella che è la nostra famiglia.

Eri tu ‘il cane di Chiara Ferragni”’di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di “sorella maggiore”: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”.

Matilda era ovviamente amato da tutta la famiglia, compresi Leone e Vittoria. I due bambini sentono ancora oggi la sua mancanza. Il figlio maggiore, per esempio, poco dopo la sua scomparsa ha fatto un disegno in cui possiamo vedere la cagnolina sopra una nuvola che li guarda dall’alto.

Di recente, però, a far commuovere e intenerire tutto il web ci ha pensato la piccola Vittoria. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere i figli di Fedez e Chiara mentre accarezzano un cane. I due si inginocchiano e mentre lo coccolano la bambina esclama: “Mati, il mio baubau“. Poche parole che sono state capaci di far emozionare tutti quanti.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.