Nicolò Figini | 19 Agosto 2023

Britney Spears

I retroscena sul divorzio di Britney Spears

Un paio di giorni fa si è diffusa la notizia in base alla quale Britney Spears e il marito Sam Asghari sarebbero stati vicini al divorzio dopo sei anni di matrimonio. I motivi riportati dai tabloid americani stavano in alcuni presunti tradimenti da parte di Sam. Tuttavia, il modello sarebbe convinto che a tradire sarebbe stata la popstar, la quale è anche da lui accusata di aggressione.

La conferma della separazione è arrivata ieri da parte proprio di Asghari con un post su Instagram: “Dopo sei anni io e mia moglie abbiamo deciso di mettere fine al nostro viaggio insieme. Manterremo intatti l’amore e il rispetto, le auguro il meglio“.

Tuttavia, alcune fonti anonime avrebbero riferito a TMZ che Britney Spears avrebbe tradito il marito con un membro del suo staff nella loro casa: “Sam sostiene che ci sia un video che mostra Britney e l’uomo insieme in una situazione compromettente“. Cosa ci sia di vero in tutto questo non lo sappiamo, ma non finisce qui.

Sam Asghari, infatti, afferma anche di aver subito diverse aggressioni da parte della compagna nel corso degli anni. Solo qualche mese fa, per esempio, la cantante lo avrebbe preso a pugni mentre dormiva e in alcune foto il modello sembrerebbe avere dei segni di morsi sul braccio e un occhio nero.

Il marito, inoltre, si sarebbe preoccupato per la presunta ossessione per i coltelli di Britney, la quale li avrebbe disposti in ogni stanza della casa: “Temeva che qualcuno la aggredisse“.

L’accordo prematrimoniale

Passiamo, adesso, al punto di vista economico di tutta questa faccenda. In queste ore Sam Asghari è stato accusato di voler ricattare Britney Spears per ricevere più soldi dopo il divorzio. Il modello avrebbe infatti minacciato di diffondere informazioni e video imbarazzanti su di lei:

“Circolano notizie secondo le quali Sam sta impugnando l’accordo prematrimoniale e minacciando la sua ex moglie con alcuni video. Tuttavia, tutte queste affermazioni sono false”.

L’accordo prematrimoniale tra loro sarebbe “solido come una roccia” e Britney Spears non dovrà pagare gli alimenti al marito. Tuttavia, fonti vicine a TMZ sostengono che dovrà comunque firmare un sostanzioso assegno.

Sam, inoltre, potrà tenere i regali e le sue macchine. Si aggiungerebbe anche una clausola di riservatezza che gli impedirebbe di parlare della relazione con la popstar. Se dovesse infrangere l’accordo, però, dovrà risarcire l’ex moglie. Ma questa non sarà più valida nel caso in cui l’avvocato di Asghari riuscirà a impugnare il contratto.

Britney Spears rompe il silenzio

Nel frattempo, in queste ultime ore, Britney Spears ha rotto il silenzio tramite un lungo post nelle sue Stories di Instagram. Ha confermato la fine della relazione con Sam dopo sei anni ma non è voluta scendere nei dettagli per quanto riguarda i motivi della separazione perché “onestamente non è affare di nessuno“:

Rivela che ormai il dolore era troppo e tutti i messaggi di sostegno inconsapevoli l’hanno aiutata a prendere tale decisione. La vita tramite i social sembra perfetta, ma spesso questa non è la verità:

“Adorerei poter mostrare le mie emozioni e le mie lacrime ma ci sono delle ragioni se non lo faccio. Avevo bisogno dell’affetto della mia famiglia. Dovresti essere amata senza condizioni… Quindi sarò il più forte possibile e farò del mio meglio. Sto davvero bene. Non dimenticate di sorridere”:

Per il momento questo è tutto ciò che è successo per quanto riguarda il loro divorzio. Vi terremo aggiornati. Nel frattempo continuate a seguirci per molte altre news.