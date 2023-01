NEWS

Nicolò Figini | 31 Gennaio 2023

Fedez

Il rapper preferito del figlio di Fedez

Fedez è un padre amorevole e molto divertente. Possiamo constatarlo ogni giorno attraverso le Stories su Instagram. Al loro interno, infatti, sono presenti stralci di vita quotidiana insieme alla moglie Chiara Ferragni oppure i figli Leone e Vittoria. Di recente assistiamo a divertenti scenette tra la più piccola di casa e il cane dei Ferragnez. Alla bambina piace molto giocarci, dare bacini e far finta di dargli da mangiare.

In altre occasione, invece, il protagonista assoluto è stato Leone. Diverse volte abbiamo potuto vedere Federico accompagnarlo a scuola o giocare insieme a lui con i supereroi. Ogni tanto, invece, studiano l’inglese insieme e sono molto simpatici nel farlo. Di recente hanno anche chiacchierato di musica. A un certo punto il papà ha chiesto a Leone: “Secondo te tua papà è il migliore rapper che esista in Italia?“. La risposta secca è stata: “No“. Seguito da un sorrisetto dispettoso.

Come possiamo vedere nel video qui sopra, inoltre, una cosa simile è accaduta anche nella giornata di oggi. Fedez, infatti, ha chiesto: “Chi è il tuo rapper preferito, amore?“. Anche in questo caso la replica è stata piuttosto spiazzante per Federico: “Guè Pequeno“. Voi ve lo aspettavate? Vi siete divertiti davanti alla faccia sempre più dispettosa di Leone? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Non perdetevi tanti altri aggiornamenti sulla famiglia dei Ferragnez. La seconda stagione della serie omonima, inoltre, verrà rilasciata molto presto su Amazon Prime Video. Molto probabilmente nel mese di marzo 2023. Nel frattempo troveremo Fedez anche alla guida della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Seguiteci per non perdervi tante altre news.