Fedez chiede a Leone se è il rapper migliore d’Italia, lui risponde deciso: “No” (VIDEO)

Debora Parigi | 28 Gennaio 2023

La divertente risposta di Leone alla domanda di Fedez

Sappiamo molto bene che i Ferragnez, ma soprattutto Fedez, si divertono a pubblicare storie o video che poi diventano virali riguardo i loro figli che spiazzano con le loro frasi o gesti. Leone e Vittoria sono davvero dei meme viventi. E infatti i fan della coppia “tifano” sempre per i due figli.

Anche questa volta la risposta di Leone a una domanda di Fedez ha fatto davvero molto divertire. E il video pubblicato dal cantante ha avuto tantissime visualizzazioni e ha fatto il giro del web. Una fanpage dei Ferragnez su TikTok lo ha pubblicato.

In pratica il cantante ha chiesto al figlio: “Secondo te tuo papà è il miglior rapper che esista in Italia?”. Subito è arrivata la risposta secca e decisa del figlio: “No”. Una risposta decisamente spiazzante per il marito di Chiara Ferragni. Di solito i figli piccoli vedono i genitori come degli eroi, le persone più belle e brave del mondo, le migliori. E invece Leone non ha elogiato il lavoro del padre.

Alcuni mesi fa aveva fatto molto divertire un video in cui Leone aveva reagito alla pista della Lego trovata a casa. Fedez aveva passato tutto il weekend a costruire questa pista, quindi si aspettava di vedere grande gioia e stupore negli occhi del figlio. Lui, invece, non è sembrato molto entusiasta della cosa e quando il cantante gli ha chiesto quanto fosse felice da 1 a 10, il bambino ha risposto 1.

Un altro momento di scarso entusiasmo di Leone mostrato dal padre sui social è avvenuto per il primo giorno di scuola. Lui e Chiara hanno appunto accompagnato il figlio al scuola per il primo giorno. Una foto tutti e tre mano nella mano e sorridenti è stata seguita da una in cui il bambino tornava indietro verso il padre dando le spalle all’obiettivo. Un gesto a voler significare che non aveva nessuna intenzione di andare a scuola. E il rapper ci ha fatto dell’ironia pubblicando lo scatto appunto.