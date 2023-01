NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

Paura per Clara Chia Marti

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Clara Chia Marti. Come è noto infatti la modella 22enne è uscita allo scoperto con Gerard Piqué, col quale ha una relazione da diverso tempo. Proprio il calciatore ha tradito Shakira con la sua nuova fidanzata, e naturalmente l’accaduto ha fatto discutere per mesi. Come se non bastasse solo pochissimi giorni fa la cantante colombiana ha pubblicato la sua nuova canzone, che sta scalando le classifiche, che è una vera e propria frecciatina a Piqué e alla Marti. Il brano ha ovviamente attirato l’attenzione del mondo intero, e Gerard ha a suo modo anche replicato alle bordate della sua ex compagna.

Adesso però è arrivata una notizia che sta lasciando il web senza parole. El Periodico fa infatti sapere che Claria Chia sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un forte attacco d’ansia. Ma andiamo a scoprire di più su quello che sarebbe accaduto.

Stando a quanto si legge, sembrerebbe che Clara Chia Marti non riuscirebbe a gestire più la pressione dei media e del web dovuta alla canzone di Shakira. I fan della cantante colombiana infatti hanno a loro volta duramente attaccato la modella, che così nelle ultime ore avrebbe avuto un crollo. Sempre secondo il quotidiano al momento la Marti si troverebbe in una clinica privata di Barcellona, ma attualmente non si hanno ancora aggiornamenti sul suo stato di salute.

Nel mentre di recente si è anche mormorato che Piqué abbia tradito anche la sua nuova fidanzata, e l’indiscrezione ha fatto il giro del web. Ciò nonostante la coppia sembrerebbe essere ancora unita e felice, segno dunque che i gossip sono destinati a rimanere tali. Non resta dunque che fare tanti auguri di pronta guarigione alla modella, con la speranza che gli attacchi del web possano trovare una conclusione.