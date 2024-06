Fedez avrebbe avuto un flirt segreto con Taylor Mega e la Ferragni l’avrebbe bloccata sui social

Gossip

Nicolò Figini | 20 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ultime ore si sta facendo strada un gossip che riguarda un presunto flirt tra Taylor Mega e Fedez. Si vocifera che sarebbe stata proprio questa situazione a portare Chiara Ferragni a bloccare sui social l’influencer.

Il gossip su Fedez e Taylor Mega

Tutti coloro che seguono i Ferragnez con grande curiosità saranno a conoscenza dei loro trascorsi più o meno recenti. Se ben ricordate non molto tempo fa Taylor Mega sembrava aver messo, anche se non è mai stato confermato, una Storia che a molti utenti del web è sembrata una frecciatina a Chiara Ferragni. In molti si sono chiesti perché e adesso spunta anche un gossip su Fedez.

Come riporta anche il sito Fanpage, il settimanale Diva e Donna ha diffuso un’indiscrezione in esclusiva secondo la quale si parlerebbe di un flirt segreto tra Taylor e il rapper. Si vocifera che questo presunta frequentazione avrebbe alimentato la tensione tra marito e moglie, ma viene aggiunto anche un altro dettaglio.

A quanto pare Chiara Ferragni e il suo team avrebbero bloccato l’account di Taylor Mega sui social. Cosa ci sia di reale in tutto ciò non è dato saperlo e al momento tutte le parti coinvolte non hanno ancora rotto il silenzio in merito alla faccenda. Vedremo quello che accadrà nel prossimo futuro e noi vi aggiorneremo con gli eventuali dettagli:

“Il settimanale riporta che Chiara Ferragni e il suo team avrebbero così bloccato l’account di Taylor Mega sui social. Dando per scontato che l’influencer fosse a conoscenza da tempo di “un debole” del marito per la bionda modella appassionata di sport”.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a completa disposizione nel caso in cui i diretti interessati volessero smentire o rilasciare dichiarazioni in merito. Ripetiamo infatti che si tratta solo di voci di corridoio e che la certezza assoluta si potrà avere nel caso in cui Fedez, Chiara Ferragni o Taylor Mega parleranno.