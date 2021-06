1 Il commento di Fedez

Come sappiamo spesso Fedez mostra sui social alcuni simpatici battibecchi che ha con sua moglie Chiara Ferragni, che fanno sorridere e divertire il web. Solo recentemente la nota imprenditrice digitale ha “rimproverato” il rapper di non ricevere mai da parte sua dei commenti dolci e romantici sotto le sue foto su Instagram. L’influencer ha invitato così con ironia suo marito a lasciare sotto i suoi post delle parole tenere, affermando:

“Cosa dovesti scrivere? Qualcosa tipo: ‘Ma quanto è bella mia moglie'”.

Poco fa però è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web, che si ricollega proprio al commento di Chiara Ferragni. Come è ormai noto in questi giorni ad arrivare a Milano è stata Ester Expósito, che è grande amica proprio dell’influencer. Solo qualche ora fa infatti le due si sono mostrate insieme, e anche ieri sera l’attrice e l’imprenditrice si sono ritrovate al Teatro La Scala per una serata evento. A quel punto Fedez ha commentato proprio una foto di Ester, con una frase che ha fatto immediatamente il giro del web:

“Ma quanto è bella mia moglie…ah no ho sbagliato post scusate”.

Non è mancata così la reazione di Chiara Ferragni al commento che Fedez ha lasciato sotto al post di Ester Expósito, che è stata svelata dallo stesso rapper sui social. Ecco come l’ha presa l’influencer:

Naturalmente la reazione di Chiara Ferragni ha fatto divertire il web, e non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti. Nel mentre qualche giorno fa a svelare un retroscena inedito sull’influencer è stato Salvo Pirrotta, che ha parlato di una presunta lite tra Chiara e sua sorella Valentina. Ma rivediamo cosa sarebbe accaduto.