1 Fedez guarda, in live, un video sulla storia della sua vita con Chiara Ferragni e compare una sua ex. Ecco la reazione della moglie

Nelle ultime ore è stato pubblicato su Internet un video estrapolato da una live su Twitch di Fedez in compagnia di Chiara Ferragni mentre guardano un filmato insieme. Le immagini in questione erano una specie di riassunto della vita del rapper. Tutta stava andando bene fino a quando la voce narrante non ha cominciato a parlare delle sue ex fidanzate, in particola di una. Ci stiamo riferendo all’ormai celebre influencer Giulia Valentina.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere il video in cui avviene quello che abbiamo appena descritto. La situazione è resa ancora più divertente dalle musichette che sono state aggiunte in seguito, ma anche dalla reazione imbarazzata del cantante e da quella quasi impassibile della moglie. I crediti delle esilaranti immagini vanno a Trash Biccis.

La reazione di Fedez a un video con la sua ex 👀 pic.twitter.com/C8w6scAoYj — disagiotv (@disagio_tv) January 27, 2021

La voce che ascoltiamo all’interno del video comincia a dire che Fedez ha avuto una serie di relazioni precedenti, facendo comparire sullo schermo Giulia Valentina e stampando un sorriso divertito sulla faccia di Chiara Ferragni. Il rapper descrive il tutto come un “momento cringe” per Chiara. Mentre nel filmato si racconta del primo incontro e della nascita del loro amore, in post produzione, con zoom sulla Ferragni, sono stati aggiunti i versi dei grilli e altri suoni.

Mentre vediamo il volto dell’influencer sempre più immobile, ma sorridente, il viso di Fedez è sempre più imbarazzato da ciò che sta sentendo. Una volta che l’artista mette in pausa il video, la moglie dice ironica, riferendosi probabilmente a un filmato precedente: “Perché in “20 cose su Chiara non c’erano i miei ex?“. Insomma, un momento molto divertente che non sembra aver risvegliato vecchie gelosie.

A parte questi affari di cuore che hanno visto protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, l’artista sta pensando anche alla sua carriera lavorativa. Pare, infatti, che voglia inserire nella sua scuderia un personaggio molto amato dal pubblico. Scopriamo di chi si tratta.