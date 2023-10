Varrese minaccia il ritiro dopo l’uscita di Heidi: “Voglio andarmene”

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Varrese minaccia il ritiro dal GF

Quanto successo nella Casa del Grande Fratello ieri ha mandato in crisi Massimiliano Varrese, tanto che ha manifestato l’idea di voler lasciare il programma. Ma partiamo per ordine. Durante la puntata Heidi Baci ha avuto un confronto con suo padre, che si è detto poco felice della vicinanza della figlia all’attore.

Il papà dell’ex gieffina non ha gradito alcuni atteggiamenti da lui definiti “di troppo” di Massimiliano Varrese nei confronti di sua figlia. Per tale ragione l’ha invitata a lasciare la Casa, perché la famiglia era molto delusa da lei. Nel momento in cui il signor Genti ha poi detto: “Tua madre non ti guarda più, non sta bene”, Heidi è andata letteralmente in crisi. Ha confermato di voler chiudere con l’attore e di lasciare il reality.

Alfonso Signorini le aveva consigliato di rifletterci per tutta la notte e decidere in giornata il da farsi, ma le ha anche permesso di poter parlare con i suoi genitori a fine puntata. Dopo ciò Heidi Baci ha abbandonato il programma. Massimiliano Varrese è andato in crisi, ha iniziato a piangere e per tutta la notte si è mostrato affranto. Anche stamattina Massimiliano è parso turbato e ha confidato l’idea di uscire: “Non vedo più niente di normale qui dentro”. Si sente Anita Olivieri suggerirgli di restare e non fare scelte sbagliate. La regia ha censurato poco dopo…

Ho intravisto una scena, subito censurata, dove sembra che il guru voglia andarsene e gli altri lo stanno dissuadendo con parole terribili "fallo per noi donne", ma in che senso??? la dignità sotto i piedi proprio!#gf #grandefratello pic.twitter.com/5kj2QCUoBw — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 17, 2023

Poco dopo Massimiliano Varrese in sala pranzo ha impegnato il suo tempo con gli altri a fare la spesa settimanale. Improvvisamente Giampiero Mughini si è avvicinato per chiedergli come stesse. Lui ha fatto presente di essere molto giù di corda. “Quanto successo ieri sera per me è molto grave”, ha ribadito ancora, mentre il giornalista ha ascoltato attento il suo sfogo.

Questo non è più un reality, è una farsa che non ci piace, spero che gli ascolti si abbassino sempre di più perchè le continue censure e il blocco notturno, stanno snaturando il programma. Il fallimento e l'oblio è quello che meritate#gf #grandefratello @alfosignorini pic.twitter.com/8mltqVpmVQ — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 17, 2023

Anche in questo caso la regia del Grande Fratello ha deciso di censurare il momento, levando l’audio, per poi concentrarsi su altro. Giovedì, però, molto probabilmente si parlerà di tutto in puntata!