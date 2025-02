Dopo Chiara Ferragni, oggi le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno intercettato anche Fedez. Tuttavia il rapper, evitando le domande, ha fatto una battuta al veleno che non è passata inosservata.

Le parole di Fedez

Ormai lo sappiamo, in questi giorni si sta parlando solo di Fedez e di Chiara Ferragni. Tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha portato alla luce i tradimenti del rapper alla sua ex moglie, che sono stati poi confermati dalla diretta interessata sui social. In rete nel mentre è esploso il caos e così il cantante, che tra pochi giorni sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025, è stato costretto a intervenire per dare la sua versione dei fatti.

Intanto in molti stanno provando a contattare i Ferragnez e solo poche ore fa a intercettare Chiara sono state le telecamere di Pomeriggio Cinque. L’imprenditrice digitale ha così parlato del procedimento legale che la vede coinvolta, per poi tornare a menzionare anche il suo ex marito e il trambusto mediatico che li sta coinvolgendo in questi giorni. La Ferragni ha dunque affermato: “Da parte mia non è organizzato niente. È vero che non c’è stata molta privacy per nostra scelta, ma tutte le cose che stanno uscendo adesso non dipendono da me”.

Oggi come se non bastasse Pomeriggio Cinque ha intercettato anche Fedez. L’inviato Michel Dessì ha così provato a fare alcune domande al rapper, che tuttavia è apparso sfuggente. Con una battuta al veleno infatti il cantante ha dichiarato: “Come sto? Ti interessa davvero? Ti saluto, ciao. Avete già abbastanza materiale di cui parlare, non vorrei rubare troppo tempo alla vostra fantastica trasmissione d’informazione”.

Al momento dunque Federico non sembrerebbe voler aggiungere ulteriori dichiarazioni su quanto sta accadendo e la sua unica concentrazione rimane il Festival di Sanremo. Ma cosa accadrà durante la settimana della kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.