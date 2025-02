L’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha deciso di rispondere ad alcune domande di Pomeriggio 5 per quanto riguarda il rinvio a giudizio e le recenti rivelazioni sull’ex marito Fedez.

Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio 5

Chiara Ferragni ha deciso di concedere un’intervista a Pomeriggio 5, affrontando due degli argomenti più discussi degli ultimi mesi. Parliamo del procedimento legale che la vede coinvolta e delle recenti rivelazioni sul suo ex marito Fedez.

L’imprenditrice digitale ha ammesso di aver vissuto un anno estremamente difficile, tra battaglie legali e turbolenze personali. “Ho avuto periodi migliori, questo anno è stato devastante in tutto, ormai ci siamo abituati a questi up and down,” ha dichiarato ai microfoni della trasmissione.

Riguardo al suo rinvio a giudizio per il caso legato alla beneficenza, previsto per il 23 settembre 2025, ha affermato: “Non mi aspettavo il rinvio a giudizio, però va bene, sono sicura di essere al 100% innocente e lo proverò. Ho fatto tutto quello che era in mio potere per dimostrare la mia innocenza e continuerò a farlo con ogni mezzo a disposizione.“

Sul tema Fedez, Chiara Ferragni ha voluto chiarire alcuni punti, sottolineando come non abbia alcun ruolo nelle notizie e indiscrezioni che stanno emergendo sul rapper. “Da parte mia non è organizzato niente. È vero che non c’è stata molta privacy per nostra scelta, ma tutte le cose che stanno uscendo adesso non dipendono da me,” ha spiegato.

La sua intenzione, per molto tempo, è stata quella di non rispondere e restare in disparte: “Quello che ho fatto l’ultimo anno è sempre stato non rispondere, cercare di essere superiore, far parlare chi voleva parlare, non interferire mai.” Tuttavia, oggi ammette di aver cambiato prospettiva: “Penso sia giusto difendermi e far emergere la verità.“

Chiara Ferragni ha poi espresso il suo dispiacere per il fatto che i suoi figli possano soffrire a causa dell’esposizione mediatica della separazione e delle controversie. “Per questo in tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore,” ha dichiarato.

Ha poi concluso con una riflessione chiara e definitiva: “Spero di non dover mai più tornare su questi argomenti. Per me è finita qua, quello che dovevo dire l’ho detto. Non voglio fare altri commenti su tutto quello che riguarda Federico e la nostra storia.“

Dall’intervista emerge una Chiara Ferragni determinata, che punta a difendere la propria reputazione e ad andare avanti. Sembra decisa a lasciarsi alle spalle il caos mediatico che l’ha travolta.