Fedez interviene sui social e difende chiara dopo la copertina de L’Espresso

Nicolò Figini | 7 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

In queste ore anche Fedez è intervenuto a sorpresa in merito alla copertina che L’Espresso ha dedicato a Chiara Ferragni. Il rapper ha preso le difese della moglie sui social.

Fedez difende Chiara Ferragni

È tutto il giorno che non si fa altro che parlare della copertina che L’Espresso ha dedicato nel nuovo numero, in uscita domani, all’inchiesta su Chiara Ferragni. Nella foto viene mostrata l’infuencer digitale vestita e truccata come un pagliaccio e tutto ciò è stato criticato aspramente da diversi utenti del web. A intervenire, con grande sorpresa dei fan, è stato anche Fedez.

La coppia è attualmente in crisi, come confermato da Chiara a Che Tempo Che Fa, e non si erano più menzionati a vicenda per diverso tempo. Essendo questa, però, un’occasione speciale e importante il rapper ha probabilmente voluto dire la sua. Il marito ha quindi pubblicato alcune Stories all’interno delle quali ha preso le difese della moglie.

Al loro interno possiamo ascoltare il brano inciso in collaborazione con J-Ax dal titolo “Pieno di stro**i“. Il verso scelto recita: “Domani c’è il processo, ma abbiamo un alibi di ferro. Il mondo è piano di str**zi”, il mondo è piano di str**zi“.

Come foto invece ha scelto quella dell’imprenditore ed editore de L’Espresso Donato Ammaturo, modificando l’immagine come quella della Ferragni e sollecitando il giornale a concentrarsi su tematiche a suo giudizio più importanti delle vicende che vedono attualmente coinvolta la moglie. Qui di seguito lo screen della Storia pubblicata su Instagram.

Fedez difende Chiara Ferragni dopo la copertina de L’Espresso

La sua critica si aggiunge a quella di tanti altri, tra fan e figure di spicco del giornalismo come per esempio il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi:

“Domani è l’8 marzo, Festa della Donna, e un giornale che io leggo da quando ero ragazzino ha dedicato questa copertina a Chiara Ferragni. Qui è mostrata come Joker, un personaggio negativo, cattivo e violento.

Trovo abbastanza indegno che si faccia una copertina del genere su una persona che è già in disgrazia. Noi non siamo giudici e nemmeno dei boia, quindi dico solo che se la potevano risparmiare”.

Vedremo se dopo Fedez anche Chiara Ferragni, la diretta interessata, romperà il silenzio per commentare il fatto.