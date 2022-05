Qualche giorno fa Fedez aveva pubblicato nelle sue Stories di Instagram un video in cui stava ascoltando una canzone fatta insieme a J-Ax. I fan l’hanno trovata una cosa molto strana perché sapevano che i due ormai da 4 anni non avevano più rapporti. Un litigio, infatti, li aveva separati. Nel filmato, però, il rapper sposato con Chiara Ferragni ha taggato il collega e ha aggiunto anche una emoticon a forma di fiamma.

A distanza di pochi giorni, quindi, arriva la conferma. I due artisti hanno davvero fatto pace. Lo hanno annunciato tramite una sorta di comunicato congiunto sul social fotografico. Qui li posiamo vedere mentre si prendono in giro, si baciano e si abbracciano. Nella descrizione, inoltre, leggiamo in che modo sono stati riallacciati i rapporti:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.

Fedez e J-Ax, poi, hanno annunciato un nuovo progetto al quale lavoreranno insieme. Non si tratterebbe di una canzone, ma di altro. Al momento non hanno rivelato dettagli, ne sapremo di più domani:

Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”.