Fedez cita J-Ax su Instagram

Dopo anni di amicizia Fedez e J-Ax hanno interrotto i rapporti. Nessuno ha mai capito bene il perché anche se sono state fatte tante ipotesi. I diretti interessati non hanno mai voluto parlarne. Almeno fino a poco tempo fa quando J-Ax ha parlato di questa separazione artistica. Lo ha rivelato nel corso del podcast One More Time di Luca Casadei:

“Tra noi prima del business c’è stata un’affinità reale e artistica. Lui mi colpì facendomi i complimenti per il disco Domani Smetto. Poi ci ha unito anche l’amore per il punk rock. Lui a differenza di tanti è uno che vuole spaccare il sistema.

Lui mi disse ‘dai facciamoci tutto noi, finanziamoci noi le cose e le idee’. Poi ho provato a fare l’imprenditore con Fede, però mi fa schifo. All’inizio ero convinto di poterlo fare, guardavo anche i miei idoli americani che lo fanno da sempre e anche con dei successi. Però non fa per me, davvero. Soltanto il pensiero di alzarmi per andare in una riunione a discutere di un contratto che non è il mio mi pesa. Ok i soldi, ma non mi piace”.

Oggi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Nelle Stories Instagam di Fedez, infatti, è apparso un breve video in cui si trova in macchina. Alla radio suona il pezzo che ha inciso con il collega e in sovraimpressione leggiamo, taggato, il profilo proprio di J-Ax. Sotto, inoltre, l’emoji di una fiamma. Questo significa che i rapporti sono tornati distesi? Non possiamo dirlo con certezza, ma si potrebbe trattare di un indizio importante.

Complice potrebbe essere proprio stata l’intervista rilasciata dal rapper oppure un messaggio di buona fortuna mandato nel momento in cui Fedez aveva parlato della sua condizione medica. Tutto può essere. Lo scopriremo, forse, nei prossimi giorni.

Vittorio Sgarbi vs i Ferragnez

Nel frattempo, però Fedez e Chiara Ferragni sono stati attaccati da Vittorio Sgarbi. Quest’ultimo, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli influencer e sulla Ferragni in particolare: “Quella lì che si chiama Ferragni o Mer**gni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa“.

Sul rapper, invece, ha avuto da dire: “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi“. Ma non solo. Sgarbi ha anche criticato molto duramente chi segue Chiara Ferragni. Alla domanda: “L’influencer è un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla’. La pensa ancora così?” ha risposto:

Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi.

