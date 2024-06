Fedez si toglie un sassolino dalla scarpa e lancia una frecciata all’ex cognata Valentina Ferragni (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 7 Giugno 2024

Fedez

Nelle scorse ore Fedez sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Valentina Ferragni parlando della differenza d’età tra lei e il nuovo compagno. Ecco che cosa è successo.

La frecciatina di Fedez a Valentina Ferragni

Come ben sappiamo Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati e ieri sera il rapper ha fatto una serie di confessioni che hanno attirato i più curiosi. Durante una live su Twitch con Il Rosso, per esempio, ha affermato che non gli permetterebbero più di vedere il suo cane Paloma. Come se non bastasse, poi, Federico ha rilasciato delle dichiarazioni anche allo streamer GrenBaud lanciando delle frecciatine a Valentina Ferragni.

Prima di parlarne, però, dobbiamo fare un passo indietro e ricordare che negli ultimi tempi Fedez è stato paparazzato in compagnia di giovanissime modelle, come per esempio Garance Authié e Violeta Toloba. Per tale ragione, a causa della differenza d’età, è stato molto criticato dai social ed è proprio per tale motivo che si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa tirando in ballo l’ex cognata:

“A me sai cosa fa ridere? Tutta questa retorica del ‘lo hanno visto con una ragazza più giovane!’ Ma come, se una ragazza esce con un ragazzo più giovane e fa la torta con scritto ‘che figo il mio fidanzato con dieci anni di meno’ è una grande. E se lo fa un uomo sei un viscido pezzo di m*rda? Ma poi chi l’ha detto?”.

Quando Valentina Ferragni ha compiuto 31 anni infatti ha organizzato una festa e sulla torta di compleanno ha fatto scrivere “31 ma ancora rimorchio i 2000“. Di conseguenza non è da escludere che il riferimento di Fedez sia stato proprio all’influencer.

Adesso dovremo aspettare un’eventuale reazione da parte della diretta interessata oppure da parte di Chiara Ferragni, sempre pronta a difendere la sua famiglia in qualsiasi caso.